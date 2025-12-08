من هو الداعية الإسلامي طارق السويدان الذي سُحبت منه الجنسية الكويتية؟

الرياص - اسماء السيد - Getty Images رجل يحمل جواز سفر كويتي

في خضم عمليات سحب الجنسية الكويتية المتواصلة على دفعات منذ العام الماضي، تداولت وسائل إعلام، الأحد، أنباء عن صدور مرسوم أميري كويتي يقضي بسحب الجنسية من الداعية الإسلامي طارق السويدان.

ولم يوضح المرسوم المتداول الموقع من أمير الكويت ورئيس الوزراء ووزير الداخلية، سبب سحب الجنسية، لكنه نص أيضاً على سحب الجنسية ممن اكتسبها مع السويدان بالتبعية.

من هو السويدان؟

الداعية طارق السويدان من مواليد 1953 في الكويت، ودرس في الولايات المتحدة وصولاً إلى درجة الدكتوراه في هندسة البترول.

ينشط في المجال الأكاديمي والإعلامي والتربوي وتأليف الكتب.

يقول موقعه الإلكتروني إنه يهدف إلى "نشر الفكر الإسلامي الصافي والعلم الحديث، الذي ينهض بالحضارة الإسلامية والإنسانية السعيدة".

أسس وأدار قناة "الرسالة" ذات الطابع الإسلامي، وفي 2013 أعلن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال مالك مجموعة روتانا التلفزيونية طرد طارق السويدان مدير عام قناة "الرسالة" بسبب انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين.

وأبلغ الأمير في رسالة عبر صفحته في منصة تويتر المسماة حالياً "اكس" السويدان بإنهاء خدماته كمدير عام لقناة الرسالة الفضائية، وقال" "لا مكان لأي إخواني في مجموعتنا".

ورد السويدان على الأمير عبر المنصة ذاتها بقوله: "أشكر سمو الأمير الوليد على الفرصة الغالية التي تشرفت بها لإدارة قناة الرسالة وتحقيق ما وصلت إليه من وسطية ونجاح".

حملة سحب جنسيات

ومنذ تسلم أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح السلطة في البلد الغني نفطياً في نهاية 2023، أُعلن عن حلّ مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور.

وتصور السلطات عمليات سحب الجنسية على أنها جزء من حملة إصلاحات.

تلغي هذه الحملة التجنيس عن طريق الزواج، والذي كان ينطبق على النساء فقط. وهكذا، سُحبت الجنسية من جميع من أصبحن كويتيات عبر الزواج منذ العام 1987.

كما تستهدف حاملي الجنسية المزدوجة بما أن الكويت لا تسمح بذلك، إضافة إلى الأشخاص الذين حصلوا وعائلاتهم على الجنسية بطرق غير قانونية كاستخدام وثائق مزورة على سبيل المثال.

وسحبت الكويت أيضاً جنسية العديد ممن حصلوا عليها تحت بند "الأعمال الجليلة" في المجتمع، ومن بينهم المطربة نوال الكويتية والممثل داود حسين.

وحتى منتصف العام الحالي، تجاوز عدد من سُحبت منهم جنسيتهم الكويتية في هذه الحملة 37 ألف شخص، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى معطيات رسمية.

والجدل حول خسارة الجنسية ليس جديداً، إذ تضم الكويت فئة مهمّة من أشخاص لا يحملون الجنسية يُعرفون بـ"البدون"، ويُقدر عددهم بمئة ألف شخص، وحُرموا من الجنسية عند استقلال الكويت عن الحماية البريطانية في العام 1961.

وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، العام الحالي، عن "قلق بالغ" بشأن عمليات سحب الجنسية بشكل جماعي التي تشهدها دولة الكويت منذ أشهر، معتبرة ذلك "إجراء تعسفياً".

وقال المتحدث باسم المفوضية سيف ماغانغو: "نشعر بقلق بالغ إزاء عمليات سحب الجنسية الأخيرة في الكويت، لا سيما من الأفراد الذين تخلوا عن جنسياتهم السابقة".

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال وزير الداخلية الكويتي فهد اليوسف: "لولا الخيرات الموجودة في الكويت مثل النفط من كان يسعى للحصول على جنسيتها؟"، مضيفاً أن "أغلبية المزورين الذين دخلوا البلاد في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي هربوا منها تاركين خلفهم أبناءهم الذين أصبحوا عبئاً على جميع مرافق البلاد في التوظيف والإسكان والصحة، في حين أن المواطن الكويتي الحقيقي يعاني من هذه الخدمات وأبناؤه يبحثون عن وظيفة بسبب المزورين".

ردود الفعل

وأثار هذا القرار تفاعلاً بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، بشأن قضية سحب الجنسية الكويتية.

ورأى أحد المستخدمين أنها "كارثة وفتنة كبيرة قد تعصف بالبلاد"، وتساءل أحدهم بشكل ناقد عن سبب سحب الجنسية الكويتية.

لماذا سحبت الجنسية الكويتية من الالاف في الكويت كلهم ماعملوا اي مشاكل

فيما أشاد آخرون بالقرار، مشيرين إلى أن بعض الأفراد حصلوا على الجنسية بطريقة غير شرعية، وأن أبناء الكويت فقط من سيخدمون البلاد.

أخي الكريم ليس طارق السويدان أول من أسقطت عنه الجنسية الكويتية فقبله عشرات الالاف.

منطقيا من حصل على الجنسية الكويتية بالتزوير فمن حق الحكومة سحب جنسيته.

