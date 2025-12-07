شكرا لبحثكم عن خبر استجابة لدعوة انتقالي العاصمة .. احتشاد جماهيري واعتصام شعبي بعدن يطالب إعلان دولة الجنوب العربب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

احتشد أبناء العاصمة عدن، اليوم الأحد، في ساحة العروض بخورمكسر، معلنين بدء الاعتصام المفتوح للمطالبة بإعلان دولة الجنوب العربي واحترام إرادة الشعب الجنوبي، في خطوة تعكس حجم التفاعل الشعبي للدعوة التي أطلقتها القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن.

وتوافدت الجماهير من كافة مديريات العاصمة إلى الساحة، مرددين الشعارات التي توكد دعمهم الكامل لتحركات المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المسلحة الجنوبية، لاعلان استعادة الدولة الجنوبية المسلوبة.

وتحدث عضوا هيئة الرئاسة الشيخ عبدالرب النقيب، والاستاذ مؤمن السقاف رئيس تنفيذية انتقالي العاصمة عدن، بكلمة للجماهير المحتشدة في الساحة، موكدين أن الاعتصام مفتوح أمام جميع أبناء العاصمة عدن والجنوب، حتى إعلان الدولة الجنوبية كاملة السيادة.

وقدما عضوا هيئة الرئاسة خلال كلمتهما تهاني ومباركة أبناء العاصمة عدن وشعب الجنوب للقوات المسلحة الجنوبية نجاح عملية المستقبل الواعد، في تحرير وادي وصحراء حضرموت والمهرة، على طريق تحقيق الهدف الأكبر استعادة الدولة كاملة السيادة من حوف شرقا إلى باب المندب غربا.

ورفعت الجماهير الشعارات التي تطالب التحالف العربي والمجتمع الدولي والأمم المتحدة على احترام إرادة الشعب الجنوبي، مؤكدين أن إعلان دولة الجنوب العربي يمثل حقًا تاريخيًا وشرعيًا، وداعمين جميع الخطوات التي تتخذها القيادة الجنوبية والقوات المسلحة الجنوبية لحماية الحقوق الوطنية وتحقيق الاستقرار.

وأكد المشاركون في الاعتصام وقوفهم الكامل خلف الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، وتفويضه ومطالبته بإعلان الدولة الجنوبية الفيدرالية المستقلة، باعتباره الممثل الشرعي لإرادة شعب الجنوب وطموحاته.