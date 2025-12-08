- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط خام برنت يهاجم مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 08-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-08 03:30AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
ارتفع سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت هيمنة موجة فرعية صاعدة على المدى القصير بزاوية ميل كبيرة نسبياً ما يشير إلى قوة هذا المسار واستقراره على المدى القريب، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من جديد بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها.