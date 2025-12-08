سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 08-12-2025

تراجع سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، مع وجود دعم إيجابي من متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي الزوج على المدى القريب.