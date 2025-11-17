توم لي من BitMine: الإيثريوم يبدأ “نفس الدورة الفائقة” التي خاضها البيتكوين

تام شمس - الاثنين 17 نوفمبر 2025 01:41 مساءً - يقول توم لي، الرئيس التنفيذي لشركة BitMine المتخصصة في إدارة خزائن الإيثريوم، إن عملة الإيثر تسير حاليًا على المسار نفسه الذي جعل سعر البيتكوين يتضاعف أكثر من 100 مرة منذ عام 2017.

وأوضح لي في منشور على منصة X يوم الأحد أنه أوصى لأول مرة بشراء البيتكوين (BTC) لعملاء شركته البحثية Fundstrat عام 2017، عندما كان سعره يقارب 1,000 دولار. ومنذ ذلك الحين، مرّ البيتكوين بعدة موجات هبوط وصلت إلى 75%.

ورغم ذلك، قال لي إن البيتكوين قد حقق الآن “ارتفاعًا بمقدار 100 ضعف منذ توصيتنا الأولى”. وأضاف: “نعتقد أن الإيثر يدخل الآن الدورة الفائقة نفسها.”

تراجع أداء الإيثريوم (ETH) مقارنة بالبيتكوين في النصف الأول من عام 2025، إذ واصل البيتكوين تسجيل قمم سعرية جديدة. بلغ الإيثر أعلى مستوى له عند 4,946 دولارًا في أغسطس، في حين واصل البيتكوين صعوده إلى ذروته التي تجاوزت 126,000 دولار في أكتوبر.

اعتبارًا من يوم الاثنين، انخفض البيتكوين بنسبة 25% من أعلى مستوياته، وتراجع الإيثر بأكثر من 35% من ذروته، مع انكماش السوق. وأرجع لي هذا النوع من التقلبات إلى حالة الشك، معتبرًا أنها “تعبّر عن خصمٍ لسوقٍ ضخمٍ في المستقبل.”

وأضاف: “لتحقيق مكاسب من دورة فائقة ترتفع 100 مرة، كان لا بد من تحمّل لحظات وجودية من أجل الاستمرار في الاحتفاظ (HODL).”

الإيثريوم يقترب من مستوى شراء حامليه على المدى الطويل

قال بوراك كيسميجي، المساهم في منصة CryptoQuant، في مذكرة يوم الأحد إنه مع تداول الإيثر حاليًا قرب 3,150 دولارًا، فإنه لا يبعد سوى نحو 200 دولار عن متوسط تكلفة الشراء للمستثمرين على المدى الطويل أو “أولئك الذين ظلّوا يجمعون بصبر.”

سعر الإيثر (الخط الأسود) يقترب من متوسط سعر شراء الحائزين على المدى الطويل (الخط البرتقالي). المصدر: CryptoQuant

وأضاف أن الإيثر لم ينخفض دون هذا المستوى إلا مرة واحدة فقط، في أبريل، عندما دخلت الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيّز التنفيذ.

وذكر كيسميجي أن نحو 17 مليون ETH تدفقت إلى عناوين التراكم هذا العام، وأن إجمالي الرصيد لدى المحافظ طويلة الأجل ارتفع إلى 27 مليون ETH، بعد أن كان 10 ملايين فقط في بداية العام.

وأوضح أنه إذا انخفض الإيثر إلى ما دون 2,900 دولار مستوى تكلفة الشراء للمستثمرين على المدى الطويل فمن “غير المرجح أن يبقى هناك طويلًا”، إذ كان هذا المستوى تاريخيًا “واحدًا من أقوى فرص التراكم على المدى الطويل.”

انخفض الإيثريوم إلى أدنى مستوى خلال 24 ساعة عند 3,023 دولارات، لكنه تحسّن قليلًا ليستقر خلال اليوم الماضي عند نحو 3,185 دولارًا.