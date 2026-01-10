تكنولوجيا: موعد إطلاق أول iPhone بكاميرا 200 ميجا بيكسل أصبح معروفًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في مايو الماضي، ترددت شائعات حول قيام أبل باختبار كاميرا بدقة 200 ميجا بيكسل لهاتف iPhone القادم، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية آنذاك. ومع انتشار كاميرات 200 ميجا بيكسل بشكل واسع في هواتف الأندرويد، يبدو منطقيًا أن ترغب أبل في تجربة هذه التقنية ومعرفة مدى ملاءمتها لمتطلباتها.

وقد كشف تقرير لمستثمر من Morgan Stanley أن أبل اتخذت قرارها وستستخدم كاميرا بدقة 200 ميجا بيكسل في iPhone 21 المزمع إطلاقه في 2028.

وبالنسبة للتسمية، من المتوقع أن تصل أبل إلى iPhone 20 في 2027 للاحتفال بالذكرى العشرين لإطلاق أول iPhone، وبالتالي سيكون الجيل الذي يليه في 2028 هو iPhone 21.

من المتوقع أن يظهر هذا المستشعر لأول مرة في طراز iPhone 21 Pro Max، وربما أيضًا في النسخة Pro.

وستورد شركة سامسونج الكاميرا، رغم أنه لا تزال هناك تفاصيل غير واضحة حول نوع المستشعر الدقيق الذي ستستخدمه أبل، خاصة وأننا بعيدون جدًا عن موعد الإطلاق وقد لا يكون المستشعر قد أعلن عنه بعد. وهناك احتمال أن يتم تصنيع هذا المستشعر في الولايات المتحدة بواسطة سامسونج.

المصدر