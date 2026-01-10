ألكاراس يتغلب على سينر في مباراة استعراضية جماهيرية في كوريا الجنوبية

الرياص - اسماء السيد - Incheon (كوريا الجنوبية) : تغلب الإسباني كارلوس ألكاراس على غريمه الإيطالي يانيك سينر في مباراة استعراضية ممتعة بيعت تذاكرها بالكامل في كوريا الجنوبية السبت، قبل أيام من انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة.

وأقيمت المباراة قبل ثمانية أيام من أولى البطولات الأربع الكبرى في ملبورن، وفي أول ظهور لهما هذا العام، حيث فاز المصنف الأول عالميا 7 5 و7 6 (8 6) أمام جمهور متحمس بلغ 12 ألف متفرج في إنتشيون.

ولن يخوض أي منهما مباريات رسمية قبل بطولة أستراليا المفتوحة، حيث يدافع سينر، المصنف الثاني عالميا، عن لقبه كبطل النسختين الأخيرتين.

ولم يكشف المنظمون الكوريون عن قيمة ما حصل عليه اللاعبان من الحدث، لكن تقارير إيطالية أشارت إلى أن كل منهما قد يجني أكثر من مليوني دولار عن المباراة التي استغرقت ساعة و47 دقيقة.

ولم تخلُ المواجهة من الطابع المرح، إذ قدم اللاعبان المبتسمان بعض الضربات الاستعراضية بين الساقين وسط تشجيع الجماهير، وتفاعلا مع نداءات الحضور برسم إشارات القلوب.

وقال ألكاراس مخاطبا سينر بعد المباراة: "يانيك، أنهينا الموسم الماضي ونحن نلعب معا، وبدأنا هذا الموسم معا. آمل أن يكون هذا الموسم رائعا مثل العام الماضي، أنت تستحق الأفضل".

وخلال العامين الماضيين، فرض ألكاراس وسينر سيطرتهما على كرة المضرب للرجال، حيث اقتسما ألقاب البطولات الأربع الكبرى في 2024 و2025.

ورغم المنافسة الشرسة بينهما على أرض الملعب، تجمعهما صداقة قوية خارجه، ويتفوق ألكاراس في المواجهات المباشرة بواقع 10 انتصارات مقابل 6.

وسيكونان أبرز المرشحين عند انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن في 18 كانون الثاني/يناير، حيث تبدأ المنافسة الجدية.