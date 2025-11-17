شكرا لبحثكم عن خبر نقلة نوعية بمديرية تبن: الوحدة الصحية بالبيطرة تتحول إلى مركز صحي ومبنى ضخم جديد قادم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج / حكيم الشبحي

شهدت مديرية تبن اليوم خطوة صحية نوعية عقب المصادقة رسميا على رفع الوحدة الصحية في قرية البيطرة إلى مركز صحي متكامل سيخدم عددا من التجمعات السكانية المجاورة في إطار خطة تطوير الخدمات الصحية على مستوى المديرية.

كما تم اعتماد مبنى جديد وضخم للمركز الصحي بعد استكمال إجراءات المناقصة وفتح المظاريف وترسية المشروع على أحد المقاولين على أن يبدأ العمل في نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري فيما من المتوقع إنجاز المبنى بشكل كامل نهاية يناير القادم ليكون مركز البيطرة الصحي بحلته الجديدة أحد أهم المشاريع الصحية التي تشهدها المديرية يأتي ذلك المشروع بدعم وتمويل من منظمة كير العالمية

ويعزى هذا الإنجاز بعد توفيق الله إلى الجهود الكبيرة والمتواصلة التي بذلها مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية تبن الدكتور خالد الرفاعي الذي عمل على متابعة الملف بشكل مستمر وصولا إلى موافقة قيادة وزارة الصحة واعتماد المشروع رسميا بدعم مباشر من قيادة منظمة كير.

وقال الدكتور معمر العبيدي مدير الوحدة الصحية بقرية البيطرة "إن اعتماد الوحدة الصحية مركزا صحيا يمثل نقلة نوعية للقطاع الصحي في المنطقة وسيساهم في توفير الخدمات الطبية بشكل أفضل وأكثر شمولية لسكان البيطرة والمناطق المجاورة. ونحن ممتنون للدكتور خالد الرفاعي على جهوده ومتابعته المستمرة كما نثمن دعم ومتابعة مدير عام مديرية تبن المهندس هود بغازي وقيادة منظمة كير الذين كان لتعاونهم وتوجيهاتهم دور كبير في إنجاح هذا المشروع وتحقيق هذا الإنجاز الهام للقطاع الصحي بالمديرية."

وكان من المقرر اليوم تسليم معدات وأجهزة خاصة بالمختبر والصحة الإنجابية إلا أن إدارة منظمة كير ومكتب الصحة العامة والسكان بمديرية تبن ارتأت تأجيل التسليم ليتم عند افتتاح المبنى الجديد بحول الله تعالى في نهاية العام القادم لضمان تجهيز المركز بشكل كامل وتهيئته لاستقبال جميع الخدمات الصحية للمواطنين.

وتقدم سكان البيطرة والمناطق التابعة لنطاقها السكاني بما فيها معليبة كود السلاء، بئر عوض، رقم 2، ومخطط بن عتيق، بخالص التحية والتقدير لكل من الدكتور خالد الرفاعي والمهندس هود بغازي ومنظمة كير تقديرا لدورهم الوطني الريادي وجهودهم الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الصحية والتي أسهمت في تعزيز أداء القطاع الصحي بمديرية تبن وجعلها في صدارة المديريات على مستوى المناطق المحررة.