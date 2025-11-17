شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط بحوالي 2% مع ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الكندي مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في أعقاب صدور بيانات التضخم الضعيفة.

وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن تراجع معدل التضخم السنوي في كندا إلى 2.2% في أكتوبر مع انخفاض أسعار البنزين وتباطؤ ارتفاع أسعار الغذاء وتراجع تكلفة الفائدة على الرهن العقاري إلى ما دون 3%، وفق ما أظهرت بيانات رسمية يوم الإثنين.

وأدى إلغاء ضريبة الكربون على البنزين هذا العام إلى استمرار الضغط على وتيرة الارتفاع السنوي للأسعار خلال الأشهر الماضية. وبدون احتساب أثر إلغاء ضريبة الكربون، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بنسبة 2.7% في أكتوبر بعد 2.9% في سبتمبر، بحسب هيئة الإحصاء الكندية.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ التضخم 2.1% في أكتوبر، منخفضًا من 2.4% في سبتمبر. أما على أساس شهري فكانوا يتوقعون ارتفاعًا بنسبة 0.2%.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء أن التضخم الشهري جاء مطابقًا للتوقعات.

وتُعدّ قراءة التضخم المستقرة أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت بنك كندا إلى الإشارة الشهر الماضي إلى وقف خفض أسعار الفائدة. ومن المرجح أن يعزز مزيد من التراجع في أكتوبر ثقته بمواصلة تثبيت سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ 2.25% خلال الشهر المقبل.

هبوط أكبر في أسعار البنزين خلال أكتوبر أدى إلى تراجع الانخفاض السنوي لأسعار الوقود إلى 9.4% في أكتوبر مقارنة بانخفاض 4.1% في سبتمبر.

أسعار الغذاء ترتفع 3.4% في أكتوبر

كان تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء، التي ارتفعت 3.4% في أكتوبر بعد 4.0% في سبتمبر، من بين العوامل الأخرى التي ساهمت في تباطؤ التضخم.

ورغم التراجع النسبي، ما تزال الأسعار مرتفعة وتتجاوز معدل التضخم العام للشهر التاسع على التوالي، وفق هيئة الإحصاء.

وارتفعت تكاليف الفائدة على الرهن العقاري — أحد مكونات تضخم السكن — بنسبة 2.9% على أساس سنوي في أكتوبر، وهي المرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات التي تنخفض فيها عن مستوى 3%.

ومع ذلك، ارتفع تضخم الإيجارات — مكوّن آخر في تضخم السكن — لأكثر من 5% مواصلاً التسارع للشهر الثاني على التوالي.

وبسبب التقلبات في الأسعار وتأثير الإعفاءات الضريبية الحكومية، يتابع بنك كندا وخبراء الاقتصاد مؤشرات التضخم الأساسية لقراءة الاتجاهات الفعلية للأسعار.

وتراجع أحد مؤشرات التضخم الأساسية، وهو "CPI-المتوسط" الذي يقيس العنصر الأوسط في سلة الأسعار، إلى 2.9% في أكتوبر بعد 3.1% في سبتمبر (بعد مراجعته نحو الأسفل).

أما المؤشر الأساسي الآخر "CPI-المُقَلَّم" — الذي يستبعد التغييرات السعرية الأكثر تطرفًا — فقد انخفض هامشيًا إلى 3.0% في أكتوبر من 3.1% في سبتمبر.

وكتب أندرو غرانثام، كبير الاقتصاديين في "CIBC كابيتال ماركتس"، في مذكرة:

"سيستلزم الأمر فترة أطول من تراجع الضغوط السعرية، إلى جانب دلائل على تراجع النمو الاقتصادي مجددًا، ليعود بنك كندا إلى خفض الفائدة."

وتراجع الدولار الكندي قليلًا بعد صدور البيانات، وتم تداوله منخفضًا بنسبة 0.11% عند 1.4035 مقابل الدولار الأميركي (71.25 سنتًا أميركيًا). كما انخفضت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بمقدار 0.3 نقطة أساس إلى 2.475%.

وكانت الزيادات السعرية في أكتوبر مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع تكلفة خطط الاتصالات الخلوية والتأمين.

وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 19:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7117.

الدولار الأسترالي

انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 19:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.6495.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.5 نقطة وأقل مستوى عند 99.2 نقطة.