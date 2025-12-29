الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 29-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-29 08:41AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر الغاز تشكيله لتداولات سلبية لنلاحظ تسلله بذلك دون الدعم الممتد نحو 3.940$ ليؤكد انتقاله حاليا للمسار السلبي المقترح سابقا, نود التنويه إلى أن تعارض المؤشرات الرئيسية قد يجبر السعر على تقديم تداولات مختلطة جديدة لحين نجاحه بالوصول نحو الهدف السلبي المستقر عند 3.520$.

 

أما محاولة العودة للمسار الصاعد فإن ذلك يتطلب تشكيل اندفاع صاعد قوي ليحاول السعر الثبات فوق مستوى 4.200$ ومن ثم ليبدأ بتسجيله لبعض المكاسب باندفاعه نحو 4.480$ و4.750$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.520$ و 4.100$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض 

