زي كاش كوين (ZECUSD) يجني أرباحه – تحليل – 29-12-2025

انخفض سعر عملة زي كاش كوين (ZECUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني السعر أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وسيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر العملة الرقمية بتداولاته اللحظية القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً للمقاومة المهمة 547.75$، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي والنفسي 600.00$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد