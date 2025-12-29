الاقتصاد

سعر سهم تشارتر كوميونيكيشن (CHTR) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 29-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم تشارتر كوميونيكيشن (CHTR) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 29-12-2025 1/2
  • سعر سهم تشارتر كوميونيكيشن (CHTR) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 29-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم تشارتر كوميونيكيشن (CHTR) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 29-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-12-29 12:36PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر سهم شركة تشارتر للاتصالات CHARTER COMMUNICATIONS, INC (CHTR) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم بشكل مستدام على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 216.00$، ليستهدف مستوى الدعم 193.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا