الين يرتفع بشكل طفيف بعد صدور محضر اجتماع بنك اليابان

فقدت أسعار الذهب قرابة 2% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين في مستهل تعاملات الأسبوع الأخير لعام 2025 ،لتتخلى عن أعلى مستوياتها على الإطلاق ،بسبب تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالإضافة إلى ضغط استمرار تعافي مستويات العملة الأمريكية في سوق صرف العملات الأجنبية.



إلى جانب تراجع الطلب على الملاذات الآمنة عقب تطورات إيجابية في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كلاً من بوتين و زيلينسكي يبديان رغبة حقيقية في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن المفاوضات باتت في مراحلها النهائية.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بحوالي 2.0% إلى (4,445.16$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,533.42$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,549.77$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة، حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 1.2%، مع تسجيل أعلى مستوي على الإطلاق عند 4,550.04 دولارًا للأونصة.



•وحققت أسعار الذهب الأسبوع الفائت ارتفاع بنسبة 4.5%،في ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أكتوبر الماضي ،بفضل آمال استمرار الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في 2026.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1%،ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،ليواصل التعافي من المستويات الأدنى في شهرين ونصف ،عاكسًا استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،يأتي تعافي مستويات الدولار الأمريكي قبل انتهاء تعاملات العام الجاري مع نشاط تسوية مراكز بيعية ،حيث تقترب العملة الأمريكية من تسجيل أكبر خسارة سنوية منذ عام 2017.



تطورات إيجابية

في أعقاب اللقاء الأخير بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" تصاعدت التوقعات بإمكانية إحراز تقدم ملموس في مسار إنهاء الحرب الأوكرانية.



وأكد ترامب، في تصريحات أعقبت الاجتماع في فلوريدا ، أن الطرفين الروسي و الأوكراني «يرغبان في التوصل إلى اتفاق»، مشيرًا إلى أن المحادثات دخلت مرحلة متقدمة وحساسة.



وأضاف ترامب أن هناك قضايا لا تزال عالقة وتتطلب معالجة دقيقة، إلا أنه عبّر عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى تسوية خلال الفترة المقبلة، وهو ما عزز آمال الأسواق بحدوث انفراجة جيوسياسية قد تنعكس إيجابًا على الاستقرار العالمي.



الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يناير 2026 مستقر حاليًا عند 82% ،وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس مستقر عند 18%.



•ويُسعّر المستثمرون حاليًا خفضين لسعر الفائدة الأمريكية على مدار العام المقبل ،في حين توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": إن مستوى 5,000 دولار يبدو هدفًا قابلًا للتحقق للذهب خلال العام المقبل، شريطة أن يتبنى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم نهجًا أكثر ميلًا للتيسير في السياسة النقدية.



وأضاف ووترر: أن خفض أسعار الفائدة، إلى جانب استمرار الطلب الصناعي القوي مقترنًا بنقص الإمدادات، قد يهيئ الفضة للانطلاق نحو مستوى 100 دولار للأونصة خلال عام 2026.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الجمعة بنحو 2.86 طن متري،ليرتفع الإجمالي إلى 1,071.13 طن متري،والذي يعد أعلى مستوى منذ 22 يونيو 2022.



نظرة فنية

