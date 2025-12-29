سعر سهم وليامز سونوما (WSM) يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 29-12-2025

تراجع قليلاً سعر سهم شركة وليامز سونوما WILLIAMS-SONOMA, INC (WSM) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، في محاولة من السهم لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ليظل مرتكزاً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط سيطرة موجة صاعدة على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 183.90$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 199.10$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد