انت الان تتابع خبر انتهاء عملية التصويت لانتخاب رئيس مجلس النواب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة ورد لـ الخليج 365، ان "عملية التصويت لانتخاب رئيس مجلس النواب انتهت".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس السن عامر الفائز، بدء عملية انتخاب رئيس البرلمان الجديد.

وقرر الفائز إغلاق باب الترشيح لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس بعد تقديم ثلاثة مرشحين هم، سالم العيساوي وعامر عبد الجبار وهيبت الحلبوسي.

يشار الى أن رئيس تحالف العزم النائب مثنى السامرائي أعلن قبل قليل سحب ترشحه لمنصب رئاسة البرلمان.

