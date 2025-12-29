انت الان تتابع خبر نائب: رئاسة البرلمان حسمت لهيبت الحلبوسي والنائب الأول سيكون عدنان فيحان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر البلداوي لـ الخليج 365، إن "انسحاب رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي من الترشح سهل عملية انتخاب رئيس البرلمان وجعلها اكثر سلاسة".وأضاف، "رئاسة مجلس النواب شبه محسومة لهيبت الحلبوسي، وسنبدأ بعد الإعلان عن الرئيس الفعلي، بجولة جديدة لانتخاب النائب الأول للرئيس والذي سيكون بنسبة كبيرة عدنان فيحان".

أمام فيما يتعلق بمنصب النائب الثاني، فقد أشار البلداوي إلى "وجود تنافس قوي بين شاخوان عبد الله وريبوار كريم".

