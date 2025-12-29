الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 29-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-29 10:47AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انزلق سعر البتكوين (BTCUSD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة النفسي 90,000$، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على مهاجمة تلك المقاومة مستقبلاً، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليستند السعر حالياً إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

