ولي العهد يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة عمل رسمية

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس إيران تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رسالة خطية، من الرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان.وتسلم الرسالة وزير... الرياض: الرياض: دوت الخليج ، واس 26 جمادى الأولى 1447 هـ 26 جمادى الأولى 1447 هـ Politico: اتفاقية أمنية متوقعة بين الرياض وواشنطن تهدف زيارة ولي العهد رئيس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، البيت الأبيض، غدا الثلاثاء، لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد... أبها: محمد الفهيد أبها: محمد الفهيد 26 جمادى الأولى 1447 هـ 26 جمادى الأولى 1447 هـ محكمة بنجلاديشية تصدر حكما بالإعدام على الشيخة حسينة أصدرت محكمة خاصة في دكا حكماً بالإعدام على رئيسة الوزراء المعزولة الشيخة حسينة ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان، بعد إدانتهما... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 26 جمادى الأولى 1447 هـ 26 جمادى الأولى 1447 هـ تصريحات تاكايتشي.. تصعيد وعودة التوتر بين طوكيو وبكين أشعلت تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلافاً دبلوماسياً واسعاً بين طوكيو وبكين بعد إعلانها أن أي تحرك صيني ضد... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 26 جمادى الأولى 1447 هـ 26 جمادى الأولى 1447 هـ السجن المؤبد لزعيم مدان بجرائم دارفور صعّد الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية من مطالباته العقابية بحق علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ علي كوشيب، بعدما أدانته... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 26 جمادى الأولى 1447 هـ 26 جمادى الأولى 1447 هـ تصاعد وفيات الفلسطينيين سطوة بالسجون وتصدّع ثقة إسرائيل في حين تتكشف شهادات صادمة حول الانتهاكات القاسية في السجون الإسرائيلية وارتفاع غير مسبوق في وفيات السجناء الفلسطينيين منذ اندلاع... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 26 جمادى الأولى 1447 هـ 26 جمادى الأولى 1447 هـ السعودية تواصل جسرها الإغاثي للشعب الفلسطيني بوصول الطائرة الـ 73 للعريش وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ(73) التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 26 جمادى الأولى 1447 هـ 26 جمادى الأولى 1447 هـ

