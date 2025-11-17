ولي العهد يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة عمل رسمية

- 1/3
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس إيران
تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رسالة خطية، من الرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان.وتسلم الرسالة وزير...
Politico: اتفاقية أمنية متوقعة بين الرياض وواشنطن
تهدف زيارة ولي العهد رئيس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، البيت الأبيض، غدا الثلاثاء، لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد...
محكمة بنجلاديشية تصدر حكما بالإعدام على الشيخة حسينة
أصدرت محكمة خاصة في دكا حكماً بالإعدام على رئيسة الوزراء المعزولة الشيخة حسينة ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان، بعد إدانتهما...
تصريحات تاكايتشي.. تصعيد وعودة التوتر بين طوكيو وبكين
أشعلت تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلافاً دبلوماسياً واسعاً بين طوكيو وبكين بعد إعلانها أن أي تحرك صيني ضد...
السجن المؤبد لزعيم مدان بجرائم دارفور
صعّد الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية من مطالباته العقابية بحق علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ علي كوشيب، بعدما أدانته...
تصاعد وفيات الفلسطينيين سطوة بالسجون وتصدّع ثقة إسرائيل
في حين تتكشف شهادات صادمة حول الانتهاكات القاسية في السجون الإسرائيلية وارتفاع غير مسبوق في وفيات السجناء الفلسطينيين منذ اندلاع...
السعودية تواصل جسرها الإغاثي للشعب الفلسطيني بوصول الطائرة الـ 73 للعريش
وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ(73) التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة...
