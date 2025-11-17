شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض بعد بيانات التضخم الضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجّلت أسهم ألفابت ارتفاعاً يقارب 6% إلى مستوى قياسي يوم الاثنين، بعدما قدّم الاستحواذ الجديد لشركة بيركشاير هاثاواي دعماً لجهود عملاق التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي، في ظل تزايد المخاوف من فقاعة وشيكة.

يمثل شراء 17.85 مليون سهم من أسهم ألفابت — بقيمة تُقدّر بنحو 4.93 مليار دولار وفق إغلاق يوم الجمعة — أحد آخر الاستثمارات الضخمة التي يجريها التكتل في عهد وارن بافيت، ويعدّ خطوة نادرة نحو قطاع التكنولوجيا من جانب بيركشاير، المعروفة بتحفّظها تجاه هذا القطاع.

لطالما شبّه المستثمر الملياردير شركة آبل، أكبر استثمارات بيركشاير، بشركة تعمل في مجال المنتجات الاستهلاكية.

وقال ستيف سوسنيك، كبير الاستراتيجيين لدى Interactive Brokers: "قد يمثّل شراء حصة في شركة تكنولوجية تفكيراً من نوع مختلف لدى بيركشاير، رغم أنه لا يشكّل خروجاً كاملاً عن نموذجها الاستثماري القائم على القيمة."

ويأتي هذا التصويت بالثقة في وقت أصبح فيه المزاج العام تجاه قطاع التكنولوجيا أكثر حذراً، إذ حذّر عدد من قادة الأعمال والخبراء من أن موجة الذكاء الاصطناعي التي رفعت أسعار أسهم التكنولوجيا قد دفعت التقييمات إلى الابتعاد عن أساسيات الأداء، بينما لا تزال العوائد المتوقعة من مئات المليارات التي تُنفق على مراكز البيانات غير مؤكدة.

صندوق Roundhill Magnificent 7 ETF، الذي يتتبع أكبر أسهم التكنولوجيا مثل إنفيديا ومايكروسوفت وألفابت، لم يشهد تغيّراً كبيراً منذ سبتمبر، بعد أن تفوّق في الأداء على مؤشر S&P 500 معظم فترات العام.

ألفابت تتألّق بين أسهم الـMag 7

ورغم ذلك، كانت ألفابت استثناءً؛ إذ ارتفع سهمها بنحو 14% منذ بدء الربع الرابع، لتصبح الأفضل أداءً بين مجموعة "السبعة المذهلة" هذا العام، محققة مكاسب قدرها 46%.

وتتداول الشركة عند مضاعف ربحية يقارب 25 مرة للأرباح المتوقعة خلال 12 شهراً، مقارنة بـ29 مرة لمايكروسوفت، ونحو 30 مرة لإنفيديا، وفق بيانات LSEG.

وقال سوسنيك: "تتوافق ألفابت مع نهج الاستثمار القيمي بشكل أفضل من بعض الأسماء الأخرى التي تقود موجة الذكاء الاصطناعي حالياً."

ويرى عدد من المحللين أن ألفابت تحتل موقعاً ريادياً في الذكاء الاصطناعي بفضل استثماراتها المتزايدة في البنية التحتية، واعتماد مبكر على أدوات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب نشاطها الإعلاني الضخم القادر على تمويل التوسع الكبير في مراكز البيانات.

وقال المحلل في CFRA أنجيل زينو: "تُثبت الخطوة قوة الأساسيات المالية لغوغل، وتمنح بيركشاير تعرّضاً مباشراً لمزوّد رائد في الذكاء الاصطناعي عبر Google Cloud وتوسّع Gemini." وأضاف أن التدفقات النقدية لـ ألفابت وتقييمها ربما منحا التكتل قدراً أكبر من الراحة لاتخاذ القرار.

وكان المستثمرون قد أقبلوا على السهم الشهر الماضي، عقب نتائج أظهرت أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يحوّل Google Cloud — التي كانت تُعد متأخرة — إلى محرك نمو أساسي.

كما أن شراء أسهم ألفابت يعالج الندم الطويل لدى بافيت ونائبه الراحل تشارلي مونغر بشأن تفويت الاستثمار في جوجل مبكراً، وذلك بينما يستعد "عرّاف أوماها" لتسليم منصب الرئيس التنفيذي لغريغ آبل بنهاية 2025.

ولا يزال غير معروف ما إذا كان قرار الشراء قد اتخذه بافيت أو مديرا المحفظة تود كومبس أو تيد ويشسلر، أو آبل، رغم أن بافيت عادة يشرف على استثمارات بيركشاير الأكبر حجماً.

رهانات بيركشاير الانتقائية

استناداً إلى تداولات يوم الاثنين المبكرة، كانت ألفابت في طريقها لإضافة نحو 180 مليار دولار إلى قيمتها السوقية إذا استمر هذا الارتفاع.

وغالباً ما تقفز الأسهم عند كشف بيركشاير عن مراكز استثمارية جديدة، نظراً لما يمثّله "ختم الموافقة" من بافيت لدى المستثمرين.

كما أثار تحرك بيركشاير الذي كُشف عنه في إيداع يوم الجمعة اهتمام المتداولين الأفراد، ما دفع ألفابت إلى الدخول ضمن أكثر ثلاثة أسهم رائجة على منصة Stocktwits.

وبشكل عام، واصلت بيركشاير بيع الأسهم خلال الربع الثالث، مخفّضة حصتها في آبل وبنك أوف أمريكا لتعزيز احتياطياتها النقدية إلى مستوى قياسي بلغ 381.7 مليار دولار.

ويرى بعض المستثمرين أن تراكم السيولة لدى بيركشاير إشارة إلى اعتقاد بافيت بأن التقييمات حالياً مرتفعة أكثر مما ينبغي.

ولا تزال محفظة الأسهم لدى الشركة مائلة بشكل كبير نحو قطاع الخدمات المالية، الذي يمثل 36.6% من إجمالي ممتلكاتها حتى سبتمبر، وفق بيانات Morningstar.