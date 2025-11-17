شكرا لبحثكم عن خبر نائب وزير الإعلام صلاح العاقل يوجه مندوب الوزارة الذهاب للبنك المركزي غدا الثلاثاء لاستكمال إجراءات تحويل راتب سبتمبر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - خاص:

وجه نائب وزير الاعلام والثقافة والسياحة صلاح العاقل اليوم الإثنين، مندوب الوزارة الذهاب صباح غدا الثلاثاء إلى البنك المركزي اليمني بعدن لمتابعة إجراءات تحويل مرتبات منتسبي الديوان و المؤسسات والفروع الإعلامية والثقافية والسياحية.

جاء ذلك التوجيه في تصريح رسمي عبر مكتب نائب الوزير أكد فيه ان يوم غدا الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر 2025م سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر المتأخر لكافة منتسبي وزارة الإعلام والثقافة والسياحة والمؤسسات والفروع الخاصة بها.

وشدد في التوجيه من مندوبي المؤسسات والفروع الإعلامية والثقافية والسياحية التوجه للبنك المركزي لمتابعة إجراءات التحويل والصرف مع مندوب الوزارة.