تنفيذيون في قطاع الكريبتو يطرحون أسباب الهبوط مع تراجع البيتكوين إلى أقل من 94 ألف دولار

تام شمس - الاثنين 17 نوفمبر 2025 07:42 مساءً - يرجّح مسؤولون في شركات الكريبتو أن التدفقات الخارجة من صناديق المؤشرات المرتبطة بالعملات المشفرة، وعمليات البيع من الحيتان طويلة الأجل، وتصاعد التوترات الجيوسياسية قد تكون وراء موجة الهبوط الأخيرة، بعد أن انخفض البيتكوين إلى نحو 93 ألف دولار يوم الأحد.

هبط سعر البيتكوين (BTC) مؤقتًا إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام عند 93,029 دولارًا. كما تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة خلال الأيام السبعة الماضية من 3.7 تريليونات دولار في 11 نوفمبر إلى 3.2 تريليونات دولار يوم الاثنين، وفق بيانات CoinGecko.

قال رايان ماكميلين، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة Merkle Tree Capital الأسترالية لإدارة استثمارات الكريبتو، في تصريح لـCointelegraph إن الانخفاض ليس نتيجة صدمة واحدة.

القيمة السوقية للعملات المشفرة تراجعت بثبات خلال الأيام السبعة الأخيرة. المصدر: CoinGecko

عوامل متعددة تضغط على أسعار العملات المشفرة

يشير ماكميلين إلى بيانات السلسلة التي تُظهر أن الحائزين على المدى الطويل “يبيعون أخيرًا بعد موجة صعود استثنائية”، إضافة إلى وجود “أساسيات قوية ورياح مواتية للسيولة تدفع الأسعار إلى مستويات أقل.”

وقال: “في الوقت نفسه، تحوّلت صناديق البيتكوين الفورية وغيرها من الأدوات التي كانت من كبار المشترين في بداية الدورة إلى صافي تدفقات خارجة، بالتزامن مع توجّه الأسواق العالمية نحو تجنّب المخاطر وتأجيل توقعات خفض الفائدة.”

وأضاف: “عند جمع هذه العوامل، تجد أن العملات القديمة تُوزَّع في سوق أقل طلبًا، وفي بيئة ماكرو أقل تسامحًا بكثير مما كانت عليه قبل ستة أشهر.”

وقال مات بوبلوكي، المدير العام لشركة Binance Australia & New Zealand، إن هذا التقلب يذكّر بأن الكريبتو ما يزال فئة أصول في مرحلة النضج وتتأثر بالأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية.

وفي السياق ذاته، قال هولغر آريانز، الرئيس التنفيذي لشركة Banxa المتخصصة في حلول المدفوعات والامتثال للعملات المشفرة، إن الأسواق تتحرك بوتيرة “ساخنة جدًا” مقارنة بحالة العالم.

وأضاف: “نواجه عدة توترات جيوسياسية غير محلولة، وبعضها يتصاعد. وفي الوقت نفسه، تستمر تقييمات شركات التكنولوجيا العالمية في الارتفاع بناءً على توقعات مستقبلية. كانت لحظة نفور المخاطرة الواسعة شبه محتومة بعد عام من التفاؤل.”

“ورغم أن الكريبتو يتحرك أحيانًا بشكل مستقل عن الأسواق التقليدية، فإن هذه إحدى الفترات التي ينتظر فيها الجميع ليرَوا ما سيحدث، محاولين فهم عام مليء بالاضطرابات.”

كان لمديري الشركات على منصة X أيضًا آراؤهم حول الأسباب. يرى هانتر هورسلي، الرئيس التنفيذي لشركة Bitwise Asset Management، أن سردية “الدورة ذات الأربع سنوات” قد تكون وراء موجة الهبوط، إذ يشعر المتداولون بالذعر من فكرة تكرار الانخفاض كل بضع سنوات، فيتسببون به عبر البيع.

أما توم لي، رئيس BitMine، فيعتقد أن صنّاع السوق الذين لديهم “ثقب كبير” في ميزانياتهم قد يكونون عرضة لمنافسين يحاولون دفع السوق نحو تصفيات وإجبار البيتكوين على الهبوط.

تصحيحات حادة… لكنها جزء طبيعي من أي سوق

مع ذلك، يقول معظم محللي الكريبتو إن السوق ما يزال في وضع قوي لاستعادة عافيته.

قال بوبلوكي: “هذا النوع من التصحيحات الحادة جزء طبيعي من دورة السوق.”

وأضاف: “من المهم أننا نرى المستثمرين الأفراد يستمرون في الاستثمار ويتجهون نحو أصول قوية مثل البيتكوين والإيثيريوم بدلًا من الخروج الكامل من السوق. هذا مؤشر قوي على ثقة طويلة الأجل.”

وبيّن أن “تدفقات صناديق الـETF تباطأت قليلًا تماشيًا مع المزاج العالمي نحو تجنّب المخاطر، لكننا لا نرى عمليات استرداد ضخمة. الصورة الأكبر لم تتغير فالمشاركة المؤسسية ما تزال قوية، والمستثمرون الأفراد أكثر انضباطًا.”

وقال آريانز إن الهبوط قد ينعكس لاحقًا، لأن الأساسيات تتحسن، وهناك وضوح تنظيمي أكبر، وتوسع في الاستخدامات الواقعية، وتزايد دخول التمويل التقليدي إلى الكريبتو.

وأضاف: “رغم أن الأسعار تبدو ضعيفة، فإن البنية الأساسية لم تكن أقوى من قبل. أحجام تداول العملات المستقرة، نشاط السلسلة، وزخم التطوير كلها تتحرك بهدوء في الاتجاه الصحيح. قد يبدو السوق بطيئًا، لكن البُنى التي تُقام الآن هي أساس الدورة القادمة.”

سوق الكريبتو أقوى من الدورات السابقة

يتفق ماكميلين مع رؤية المحلل الكلي والمخضرم في وول ستريت جوردي فيسر، الذي يرى أن بائعي البيتكوين القدامى يخرجون، بينما يدخل متداولون جدد لشراء تلك العملات لكن السوق الأساسي أقوى من قبل.

وقال: “في الدورات السابقة، ومع هذا المستوى من بيع الحائزين على المدى الطويل، كنا سنرى انخفاضًا بنسبة 70–80% حتى الآن؛ لكن بدلًا من ذلك، ورغم عمليات التوزيع الكبيرة جدًا من جانب القدامى، انخفضت الأسعار بنسبة أقل بكثير، لأن صناديق الـETF والقنوات المؤسسية الأخرى باتت عميقة بما يكفي لامتصاص جزء كبير من المعروض.”

وأضاف: “هذا دليل على نضوج السوق، وحركة انتقال ضرورية للعملات من القلّة إلى الكثرة.”