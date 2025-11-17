مُحتفظ بكاردانو لمدة 5 سنوات يخسر 90% من 6.9 ملايين دولار من ADA في مبادلة فاشلة

تام شمس - الاثنين 17 نوفمبر 2025 07:42 مساءً - أحرق أحد حاملي عملة كاردانو عن طريق الخطأ أكثر من 6 ملايين دولار من عملة ADA بعد استخدامه مجمّع تداول منخفض السيولة لإتمام مبادلة مستقرة.

ووفقًا للمحقق على السلسلة ZachXBT الذي رصد العملية يوم الأحد، فقد جرى استبدال 14.4 مليون ADA بقيمة 6.9 ملايين دولار مقابل 847,695 من العملة المستقرة US dollar Anzens المُرمزة (USDA)، ما أسفر عن خسارة تقارب 6.05 ملايين دولار.

يبدو أن المستخدم صاحب العنوان “addr…4x534” أجرى معاملة اختبار صغيرة بقيمة 4,437 ADA للحصول على عملة مستقرة تحمل رمز USD عند الساعة 4:06 مساءً بالتوقيت العالمي يوم الأحد، وذلك قبل 33 ثانية فقط من عملية المبادلة الضخمة إلى USDA.

وقبل هذه المعاملة، كان عنوان المحفظة خامدًا منذ 13 سبتمبر 2020.

تجنّب التحويلات الكبيرة في مجمّعات سيولة صغيرة بأي ثمن

تسلّط هذه العملية الغريبة الضوء على أهمية إجراء المبادلات في مجمّعات تتمتع بسيولة كافية خصوصًا عند التعامل مع طلبات كبيرة يمكن أن تؤثر بشكلٍ كبير في الأسعار وذلك لتجنب معدلات تنفيذ كارثية.

ويبدو أن الصفقة ساهمت في ارتفاع سعر ANZA إلى نحو 1.26 دولار قبل أن يتراجع إلى 1.04 دولار وقت كتابة الخبر، وفق بيانات CoinGecko.

هل أدخل المتداول USDA عن طريق الخطأ؟

لا يُعرف ما إذا كان المستخدم ينوي بالفعل شراء هذه العملة المستقرة غير المعروفة نسبيًا، والتي لا يتجاوز رأسمالها السوقي 10.6 ملايين دولار.

وتُظهر البيانات على السلسلة أن المتداول لم يسبق له على الإطلاق امتلاك عملة USDA قبل تلك الصفقة.

عمليات الإدخال الخاطئة (fat-finger) في عالم الكريبتو قد تُحرّك الأسواق بشكلٍ كبير.

ففي الشهر الماضي، قامت شركة Paxos عن طريق الخطأ بسكّ 300 تريليون من عملة PayPal USD المُرمزة (PYUSD)، قبل أن تحرقها بالكامل بعد نحو 22 دقيقة.