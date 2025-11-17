تراجع أسعار العملات الرقمية البديلة والبيتكوين ترتد من 93 ألف دولار

واصل سعر البيتكوين تقلباته الحادة، حيث هبط من جديد إلى أدنى مستوى له منذ ستة أشهر عند 93 ألف دولار، قبل أن يظهر ارتداد محدود بالقرب من مستوى 96 ألف دولار.

هذا التذبذب جاء بعد أسبوع شهد ضغوط بيعية قوية على العملة المشفّرة الأكبر في السوق.

انتعاش سعر البيتكوين بعد أسبوع من الانخفاضات:

قبل أيام قليلة فقط، استفادت عملة البيتكوين من تطورات إيجابية في الولايات المتحدة دفعتها إلى ما فوق 107 آلاف دولار.

لكن هذا الارتفاع كان قصير، إذ عادت الأسعار سريعا إلى مستوى 102 ألف دولار ثم واصلت الهبوط طوال الأسبوع.

شهد يوم الجمعة أكبر ضربة، حيث تراجع سعر البيتكوين إلى 94 ألف دولار للمرة الأولى منذ مايو، قبل أن يرتفع لاحقا إلى 97 ألف دولار.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، عاد ضغط البيع ليهبط بالسعر مجددا إلى مستوى 93 ألف دولار، ثم تعافى نسبيا ليستقر قرب 96 ألف دولار.

ورغم هذا الارتداد، يرى محللو السوق أن الهيكل العام للسعر قد تغيّر وأن العملة دخلت مرحلة هبوطية جديدة.

وتبلغ القيمة السوقية الحالية للبيتكوين نحو 1.9 تريليون دولار، فيما حافظت على هيمنة تُقدّر بـ 57.2%.

نزيف العملات البديلة:

تُواصل معظم العملات البديلة تسجيل خسائر ملحوظة.

حيث هبط سعر الإيثيريوم إلى أقل من 3100 دولار للمرة الثانية خلال أيام، ثم ارتفع قليلا إلى 3200 دولار دون تغيير كبير خلال 24 ساعة.

كما شهدت BNB وSOL وTRX وDOGE وADA وBCH وLINK تراجعات مشابهة.

وتراجعت HYPE وZEC بأكثر من 3%، بينما سجلت XMR وLTC وTAO وNEAR وPUMP وICP انخفاضات وصلت إلى 9%.

أما العملات الرقمية القليلة التي حققت أداء إيجابي—مثل UNI وENA—فسجلت مكاسب طفيفة للغاية.

هذا واستمرت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة في التراجع، منخفضة بنحو 40 مليار دولار خلال يوم واحد، لتبقى دون مستوى 3.35 تريليون دولار.

