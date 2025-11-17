جامعة هارفارد تضاعف استثمارها في صندوق البيتكوين التابع لـBlackRock ثلاث مرات.. بحسب ملف تنظيمي جديد

تام شمس - الاثنين 17 نوفمبر 2025 07:42 مساءً - رفعت جامعة هارفارد استثمارها في صندوق البيتكوين المتداول في البورصة (ETF) التابع لـBlackRock بأكثر من 250% خلال الربع الثالث من عام 2025، بعدما كانت قد دخلت الصندوق لأول مرة في وقت سابق من هذا العام.

أظهرت وثائق تنظيمية صدرت يوم الجمعة أن Harvard Management Company الجهة التي تدير صندوق الوقف البالغ 57 مليار دولار تمتلك أكثر من 6.8 ملايين سهم في صندوق iShares Bitcoin Trust المُرمز (IBIT) بقيمة 442.8 مليون دولار حتى 30 سبتمبر.

وكانت الجامعة قد كشفت في أغسطس أنها اشترت لأول مرة نحو 1.9 مليون سهم من IBIT بقيمة 116.6 مليون دولار آنذاك.

“أمر نادر للغاية” أن تستثمر جامعة في ETF

قال المحلل لدى بلومبيرغ المتخصص في صناديق ETF، إيريك بالشوناس، يوم الجمعة إن حصول صندوق جامعي على صندوق ETF يعد “نادرًا للغاية وصعبًا”.

وأضاف: “إنه أفضل تأكيد يمكن أن يحصل عليه أي صندوق ETF”، لكنه أشار إلى أن استثمار هارفارد في IBIT يُشكّل “نحو 1% فقط من إجمالي صندوق الوقف”.

كان IBIT أكبر استثمار لدى هارفارد في ملفها، و”أكبر زيادة في مراكزها خلال الربع الثالث”، ما يجعل الجامعة سادس أكبر حامل للصندوق، وفقًا لبالشوناس.

قال بالشوناس في أغسطس، بعد استثمار هارفارد الأول، إن صناديق الوقف الجامعية “تميل إلى معاداة صناديق الـETF” وتعدّ “أصعب المؤسسات جذبًا” في هذا النوع من الاستثمارات.

هارفارد ترفع استثماراتها في الذهب والتكنولوجيا

تضم بقية استثمارات هارفارد شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، بما في ذلك Amazon وMeta وMicrosoft وAlphabet الشركة الأم لـGoogle.

كما اشترت الجامعة مركزًا جديدًا بقيمة 16.8 مليون دولار في شركة التكنولوجيا المالية Klarna، و59.1 مليون دولار من أسهم شركة TSMC التايوانية لأشباه الموصلات.

وزادت هارفارد أيضًا تعرضها للذهب بنحو الضعف، إذ رفعت عدد أسهمها في صندوق SPDR Gold Shares المُرمز (GLD) المدعوم بالذهب إلى 661,391 سهمًا بقيمة 235.1 مليون دولار، بعد أن كانت تمتلك 333,000 سهم فقط في أغسطس.

وتُظهر بيانات SoSoValue أن صناديق البيتكوين (BTC) المتداولة في البورصة سجّلت صافي تدفقات خارجة بقيمة 1.11 مليار دولار في أسبوع التداول المنتهي يوم الجمعة، مع هبوط سعر البيتكوين إلى ما دون 100,000 دولار.

يُتداول البيتكوين الآن دون 95,000 دولار بعدما لامس أدنى مستوى له عند 93,029 دولارًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما محا مؤقتًا المكاسب التي حققها منذ بداية العام.