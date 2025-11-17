سيف بن زايد يلتقي وزير العدل الفرنسي

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في أبوظبي، معالي جيرالد دارمانان وزير العدل في الجمهورية الفرنسية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية.

ورحّب سموه، في مستهل اللقاء، بالوزير الفرنسي، مؤكداً متانة العلاقات بين البلدين الصديقين، والحرص المشترك على تطوير الشراكات في المجالات الشرطية والقانونية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسيرة الأمن والاستقرار في البلدين.

وجرى، خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض سبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية وتبادل الخبرات، والاستفادة من التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بما يواكب المستجدات العالمية إلى جانب مناقشة عدد من المواضيع الإقليمية والدولية المرتبطة بجهود مكافحة الجريمة وتعزيز العدالة.

وكتب سموه عبر منصة «إكس»: «سعدتُ بلقاء معالي جيرالد دارمانان، وزير العدل في جمهورية فرنسا الصديقة، حيث استعرضنا عمق الروابط التاريخية التي تجمع بلدينا وما تحظى به من رعاية واهتمام لدى قيادتي الدولتين. وتناولنا خلال اللقاء سبل تطوير التعاون في المجالات القانونية والأمنية والشرطية، وتعزيز قنوات التنسيق المشترك، إضافة إلى توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في مواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود بما يواكب المتغيرات العالمية. وأكدنا توافق الرؤى حول فتح آفاق جديدة للتعاون تخدم ازدهار مجتمعاتنا، وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً».

حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.