الاعمار والتنمية يتصدر وتقدم ثانياً.. النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - وجاءت بقية النتائج على النحو التالي:ائتلاف دولة القانون: 9 مقاعدتحالف قوى الدولة الوطنية: 5 مقاعدحركة الصادقون: 5 مقاعدتحالف عزم: 5 مقاعدمنظمة بدر: 4 مقاعدتحالف سيادة – تشريع: 4 مقاعدائتلاف الأساس العراقي: 4 مقاعدحركة حقوق: 3 مقاعدالحسم الوطني: 2 مقاعدابشر يا عراق، تحالف خدمات، اشراقة كانون: مقعد واحد لكل منهمأما المقاعد المخصصة للأقليات فذهبت إلى:إيفان فائق يعقوب (مسيحي)بسام جاسب محي (صابئي)