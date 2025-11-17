- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر الاعمار والتنمية يتصدر وتقدم ثانياً.. النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجاءت بقية النتائج على النحو التالي:
ائتلاف دولة القانون: 9 مقاعد
تحالف قوى الدولة الوطنية: 5 مقاعد
حركة الصادقون: 5 مقاعد
تحالف عزم: 5 مقاعد
منظمة بدر: 4 مقاعد
تحالف سيادة – تشريع: 4 مقاعد
ائتلاف الأساس العراقي: 4 مقاعد
حركة حقوق: 3 مقاعد
الحسم الوطني: 2 مقاعد
ابشر يا عراق، تحالف خدمات، اشراقة كانون: مقعد واحد لكل منهم
أما المقاعد المخصصة للأقليات فذهبت إلى:
إيفان فائق يعقوب (مسيحي)
بسام جاسب محي (صابئي)
ائتلاف دولة القانون: 9 مقاعد
تحالف قوى الدولة الوطنية: 5 مقاعد
حركة الصادقون: 5 مقاعد
تحالف عزم: 5 مقاعد
منظمة بدر: 4 مقاعد
تحالف سيادة – تشريع: 4 مقاعد
ائتلاف الأساس العراقي: 4 مقاعد
حركة حقوق: 3 مقاعد
الحسم الوطني: 2 مقاعد
ابشر يا عراق، تحالف خدمات، اشراقة كانون: مقعد واحد لكل منهم
أما المقاعد المخصصة للأقليات فذهبت إلى:
إيفان فائق يعقوب (مسيحي)
بسام جاسب محي (صابئي)