الاعمار والتنمية يتصدر وتقدم ثانياً.. النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - وجاءت بقية النتائج على النحو التالي:
ائتلاف دولة القانون: 9 مقاعد
تحالف قوى الدولة الوطنية: 5 مقاعد
حركة الصادقون: 5 مقاعد
تحالف عزم: 5 مقاعد
منظمة بدر: 4 مقاعد
تحالف سيادة – تشريع: 4 مقاعد
ائتلاف الأساس العراقي: 4 مقاعد
حركة حقوق: 3 مقاعد
الحسم الوطني: 2 مقاعد
ابشر يا عراق، تحالف خدمات، اشراقة كانون: مقعد واحد لكل منهم
أما المقاعد المخصصة للأقليات فذهبت إلى:
إيفان فائق يعقوب (مسيحي)
بسام جاسب محي (صابئي)
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

