الإعمار والتنمية: نحن ركن ثابت داخل الإطار التنسيقي

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصدر للسومرية نيوز، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حافظ طوال عمر الحكومة الحالية على مستوى عال من التواصل المباشر والتنسيق المستمر مع قيادات الإطار التنسيقي، في ضوء رؤية مشتركة لإدارة الملفات الرئيسة ودعم وحدة القرار داخل الإطار".واضاف ان "السوداني يضع وحدة الإطار وتماسكه في مقدمة اولوياته السياسية، باعتبار الإطار مظلة متماسكة تدعم الحكومة وتوفر البيئة اللازمة لتنفيذ برامجها الخدمية والتنموية"، موضحا ان "هذا الحرص انعكس على انسجام العمل بين مكونات الإطار وائتلاف الإعمار والتنمية".

وتابع المصدر، ان "التنسيق بين السوداني وقيادات الإطار أسهم في ترتيب الأولويات الوطنية وتوحيد المواقف تجاه التحديات الراهنة، الأمر الذي عضد الاستقرار السياسي ودعم استمرار المشاريع والإصلاحات التي تنفذها الحكومة".

