انت الان تتابع خبر تحديث جديد من المفوضية بشأن إعلان النتائج النهائية اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مسؤول وحدة الدعم الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته الخليج 365، إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت النتائج الأولية بنسبة 99.07 من المحطات الانتخابية، ولم يتبقَ سوى 111 محطة تم إجراء العد والفرز لها واكتملت النتائج فيها ".



وأضاف ان "إعلان النتائج النهاية لا يؤثر تأثيراً كبيراً في النتائج الأولية، كما ستعلن النتائج اليوم بكل تفاصيلها"، موضحا انه "تم توزيع المقاعد وفق نظام رقم 2 لسنة 2025، كذلك مقاعد الكوتا والمكونات".

وأشار الى ان "المفوضية بعد إعلان النتائج النهائية ستمنح فترة مدتها 3 أيام لتقديم الطعون من قبل المتضررين"، لافتا الى "هناك تغييراً طفيفاً في داخل الكتلة كتوزيع كوتا النساء وتوزيع المقاعد".

ولفت الى ان "العدد الكلي للشكاوى في التصويت العام والخاص بلغ 102 شكوى ولم ترتقِ الى ان تكون شكاوى حمراء بل توزعت بين شكاوى خضراء وصفراء لا تؤثر في نتائج الانتخابات أو تؤدي الى فتح بعض المحطات".