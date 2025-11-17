اخبار العالم / اخبار العراق

الاطار التنسيقي يعقد اجتماعاً لمناقشة ملف تشكيل الحكومة الجديدة

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر سياسي لـ الخليج 365، إن الاطار التنسيقي عقد اجتماعه بحضور جميع قيادته ومشاركة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة مرحلة ما بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة.

وكان قد أكد مصدر مسؤول في ائتلاف الاعمار والتنمية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، ان الائتلاف يشكل “ركنا ثابتا” ضمن الإطار التنسيقي، مبينا ان ما حققه الائتلاف من نتائج وانجازات خلال المدة الماضية يأتي انسجاما مع مسار العمل الذي تبناه الإطار في دعم استقرار الدولة وترصين تجربتها الديمقراطية.
