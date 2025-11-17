بالصور- أصالة وزوجها فائق حسن يجتمعان بعد فترة غياب طويلة عن الاعلام… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: ظهرت الفنّانة السّوريّة، أصالة نصري في لقاء عائليّ مميّز جمعها بزوجها الشّاعر فائق حسن، وذلك بعد فترة طويلة من غيابهما عن الظهور معًا.

في التّفاصيل، نشرت ابنتها شام الذّهبي، مجموعة صور وثّقت أجواء الاحتفال بالطّفل فارس، مولود شقيق أصالة، أنس نصري، بحضور أفراد العائلة والأصدقاء المقرّبين.

ونالت الصّور إعجاب المتابعين الّذين عبّروا عن فرحتهم بعودة أصالة وفائق حسن للظّهور معًا في مناسبة عائليّة محبّبة.

على صعيد الحفلات، أعلنت أصالة عن استعدادها لإحياء حفل ضخم في العاصمة الفرنسيّة باريس، إذ تعود بعد عشرين عامًا إلى قاعة Le Dôme de Paris في عرض موسيقيّ وُصف بالتّاريخيّ، إذ من المقرّرة إقامته في الخامس والعشرين من أبريل المقبل بتنظيم شركة LAFNEMS.