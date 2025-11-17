شاهد بالفيديو.. أحد أقارب الممثل مؤيد جمال يفتح النار على الكوميديان عوض شكسبير ويتهمه بإرسال جنجويد لمؤيد من أجل تهديده والتحقيق معه

- 1/2
تصاعدت أزمة الخلاف بين الممثل والكوميديان السوداني عوض شكسبير, وزميله ومواطنه الممثل الصاعد مؤيد جمال, ووصلت إلى السوشيال ميديا.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الخلاف سببه رفض شكسبير, فكرة مؤيد, بكتابة دعم القوات المسلحة, على “بوستر”, مسرحية شاركا في نقديمها بدولة الإمارات.
وعلى الرغم من خروج شكسبير, في مقطع فيديو كشف من خلاله التفاصيل كاملة إلا أن أقارب مؤيد جمال, ومتابعيه واصلوا الهجوم عليه.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد نشر أحد أقارب الممثل الصاعد مؤيد جمال, مقطع فيديو هاجم فيه شكسبير بقوة واتهمه بإرسال جنجويد لقريبه من أجل التحقيق مع وتهديده.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
