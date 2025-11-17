رونالدو على موعد مع تسجيل رقم غير مسبوق في كأس العالم بعد تأهل البرتغال لمونديال 2026

يستعد النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو لتحقيق رقم قياسي جديد، يضاف إلى سجله الحافل من الأرقام القياسية في عالم الساحرة المستديرة.

ويتجه رونالدو للمشاركة في نسخة جديدة من نهائيات كأس العالم، بعدما تأهل منتخب بلاده لمونديال 2026، عقب فوزه الكاسح بنتيجة 9-1 على ضيفه منتخب أرمينيا، الأحد، في الجولة السادسة الأخيرة بالمجموعة السادسة للتصفيات الأوروبية المؤهلة للعرس العالمي.

وغاب رونالدو عن المباراة، التي أقيمت في مدينة بورتو البرتغالية، بسبب الإيقاف، لكن في غيابه، ضمنت البرتغال له فرصة المشاركة في كأس العالم للمرة السادسة، وهو رقم قياسي.

وسيبلغ رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، 41 عاما مع انطلاق البطولة في يونيو المقبل، وقال مؤخرا إن هذه ستكون آخر فرصة له للفوز باللقب الكبير الذي غاب عنه.

وفي حال حافظ قائد منتخب البرتغال وفريق النصر السعودي على لياقته البدنية، فمن المتوقع أن يكون ضمن قائمة البرتغال، على الرغم من أنه قد يتم إيقافه لمباراتين بعد طرده في خسارة منتخب بلاده 0-2 أمام مضيفه إيرلندا الخميس الماضي.

يشار إلى أن رونالدو، الذي توج مع البرتغال بكأس الأمم الأوروبية عام 2016 بالإضافة للقبين في دوري أمم أوروبا، شارك في كأس العالم برفقة منتخب بلاده في أعوام 2006، 2010، 2014، 2018، و2022.

روسيا اليوم