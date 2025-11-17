18 قتيلًا وعشرات المفقودين في انهيارات أرضية بإندونيسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات الإندونيسية اليوم الاثنين إن الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار التي شهدتها منطقتان بإقليم جاوة الوسطى الإندونيسي أسفرت عن مقتل 18 شخصاً على الأقل فيما لا تزال عمليات البحث جارية.

وذكرت الوكالة المعنية بالتعامل مع تداعيات الكوارث إن انهياراً أرضياً وقع في مدينة سيلاكاب الأسبوع الماضي طمر عشرات المنازل في قرية سيبيونينج. وأضافت أن جهود البحث والإنقاذ تواجه تحديات لأن هناك أشخاصاً دفنوا على عمق ثلاثة إلى ثمانية أمتار.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية فإن موسم الأمطار في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بدأ في سبتمبر ومن المرجح أن يستمر حتى أبريل، وهي ظروف جوية عادة ما تصاحبها احتمالات عالية لحدوث سيول وفيضانات.