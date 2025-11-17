تكنولوجيا: تطبيق Dimewise يقدّم تجربة بسيطة لإدارة الميزانية على iPhone مع تصميم Liquid Glass

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوفر تطبيقات إدارة الميزانية بشكل كبير على App Store، لكن إذا كنت تبحث عن تطبيق بسيط وجذاب وسهل الاستخدام، فقد يكون Dimewise خيارًا مناسبًا لك.

يقدّم Dimewise تصميمًا جماليًا وبسيطًا مع تأثير Liquid Glass، ما يجعله متوافقًا تمامًا مع أجهزة iPhone وiPad التي تعمل بنظام iOS 26 وما بعده.

إضافة إلى ذلك، يوفر التطبيق لوحة تحكم شاملة تمنحك رؤية كاملة لشؤونك المالية، حيث يمكنك الاطلاع بسرعة على دخلك ومصروفاتك، ومعرفة المعاملات القادمة، ورصد إنفاقك، والمزيد.

على الرغم من اعتماد التطبيق على الإدخال اليدوي، إلا أن إضافة بيانات جديدة تتم بسهولة كبيرة. يكفي كتابة المبلغ، اختيار الفئة، وإضافة ملاحظة قصيرة، وهكذا تكون العملية كاملة. كما يوفر التطبيق تحليلات أعمق للميزانية، مثل الاطلاع على الفئات التي تنفق فيها أكثر، وتحليل شامل لإدارة الأموال.

يتيح Dimewise أيضًا إنشاء “محافظ” متعددة لأغراض مختلفة، مثل تخصيص ميزانية المصروفات الشخصية بشكل منفصل عن مصروفات العمل أو أي غرض آخر تراه مناسبًا.

يمكنك تحميل Dimewise مجانًا من App Store لأجهزة iPhone وiPad التي تعمل بنظام iOS 26 وما بعده، دون إعلانات أو مشتريات داخل التطبيق.

إذا كنت تبحث عن طريقة بسيطة لمتابعة مصروفاتك وتحسين إدارة ميزانيتك مع بداية 2026، فإن تجربة Dimewise تستحق التجربة.

المصدر