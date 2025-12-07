تكنولوجيا: macOS 26 يضيف ميزة استعادة ذكية مدمجة من أبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدّمت أبل في macOS 26 خطوة مهمة تعزّز موثوقية النظام داخل بيئات العمل، وذلك عبر ميزة Recovery Assistant الجديدة، التي صُممت لمعالجة أعطال الإقلاع تلقائيًا دون الحاجة لتدخل المستخدم أو اللجوء إلى وضع الاستعادة التقليدي.

لطالما اشتهرت أجهزة ماك بالاستقرار، لكن المشكلات المرتبطة بالتحديثات أو انقطاع الطاقة قد تتسبب أحيانًا في فشل الإقلاع.

وهنا يبدأ Recovery Assistant بالعمل فورًا عند عدم قدرة الجهاز على البدء، فيتصل بخوادم أبل للحصول على بيانات الاستعادة الحديثة، ويبحث عن الأخطاء البرمجية المعروفة، ثم يحاول إصلاحها تلقائيًا. وبعد انتهاء العملية، يعيد الجهاز التشغيل أو يوضح للمستخدم الخطوات التالية بشكل مباشر.

تُعد هذه الميزة تقدمًا كبيرًا للشركات التي تعتمد على العمل عن بُعد، لأنها تقلل الحاجة لإرسال الأجهزة إلى الدعم الفني أو استبدالها بسبب مشاكل برمجية بسيطة.

ومع كثرة تحديثات macOS سنويًا، يساعد Recovery Assistant فرق تقنية المعلومات على توفير وقتها وجهدها وتقليل فترات توقف الموظفين عن العمل. وإذا لم يتمكن من إصلاح المشكلة، يقترح النظام حلولًا واضحة مثل إعادة تثبيت macOS أو إصلاح قرص الإقلاع.

ورغم أن الخدمة لا تدعم شبكات الفنادق أو الشبكات التي تستخدم مصادقة 802.1X، يمكن تجاوز ذلك بسهولة عبر ربط الجهاز بآيفون عند الحاجة.

تواصل أبل تطوير أساليب الإدارة والنشر في قطاع الأعمال، ومع Recovery Assistant تضيف أداة جديدة تساعد الأجهزة على إصلاح نفسها، وتقلل الحاجة لفتح تذاكر دعم، وتمنح فرق التقنية استقلالية أكبر في إدارة آلاف أجهزة ماك بكفاءة.

المصدر