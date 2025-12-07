تكنولوجيا: هاتف Honor Magic8 Pro يكشف قوة بطاريته وسرعة شحنه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدون ان هاتف Honor Magic8 Pro قدم أداءً قويًا في اختبارات البطارية والشحن، وذلك بعد التجارب السريعة الأولية التي شملت المعاينات والاختبارات المبدئية.

وعلى ما يبدو، يختلف حجم البطارية حسب المنطقة؛ إذ تحصل النسخة الصينية على سعة 7200 مللي أمبير، بينما تأتي النسخة الأوروبية بسعة 6270 مللي أمبير، وهناك نسخة لأسواق أخرى بسعة 7100 مللي أمبير. ورغم هذا الاختلاف، تعتمد جميع الإصدارات على تقنية الأنود الكربوني السيليكوني.

وعلى الرغم من أن النسخة الأوروبية هي الأقل في السعة، إلا أنها حققت نتيجة ممتازة في اختبار الاستخدام النشط وصلت إلى 19 ساعة و7 دقائق، لتقترب من أداء منافسين مثل Oppo Find X9 Pro، وتتفوّق بوضوح على الجيل السابق.

بالنسبة للشحن السلكي، يدعم الهاتف عالميًا قدرة 100 واط سواء عبر شاحن Honor أو عبر USB Power Delivery، بينما تصل النسخة الصينية إلى 120 واط عند استخدام شاحن الشركة.

وخلال الاختبارات، شحن الهاتف بالكامل خلال 40 دقيقة باستخدام شاحن Honor 100W، مع وصوله إلى 81% بعد 30 دقيقة. أما شواحن USB PD المشابهة فقدّمت أداءً قريبًا للغاية، بفوارق بسيطة.

من ناحية أخرى، قد يتأثر الأداء عند استخدام شواحن لا تدعم PPS بقدرات 20 أو 21 فولت، إذ قد ينخفض الجهد إلى 9 فولت لينعكس ذلك على سرعة الشحن. كما تظهر مدة إضافية تقارب 25 دقيقة بعد الوصول إلى 100% لإتمام الشحن البطيء النهائي.

ويدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة تصل إلى 80 واط عبر الشاحن الرسمي، بينما قدمت شواحن Qi2 العادية قوة منخفضة جدًا، ما يجعلها مناسبة للشحن البطيء فقط.

