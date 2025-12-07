تكنولوجيا: Google Messages يطرح ميزات جديدة في ديسمبر 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل عن مجموعة من الميزات الجديدة لتطبيق Google Messages، بعضها بدأ يصل للمستخدمين عبر النسخ التجريبية، فيما يتأخر طرحها على النسخة المستقرة أحيانًا.

أولًا، أعادت جوجل تصميم معاينات الروابط لتصبح أكثر وضوحًا، مع صورة غلاف أطول وعنوان صفحة أكبر، بينما عادت ميزة YouTube PiP دون إمكانية فتح التطبيق بالكامل. كما أضافت ميزة @mentions في محادثات RCS الجماعية لتنبيه الأشخاص حتى عند كتم الإشعارات.

أما على صعيد الأمان، فأصبح Messages يدعم بروتوكول MLS عبر Universal Profile 3.0، ما يتيح RCS مشفر نهاية لنهاية بين أندرويد وiOS. ويمكن التحقق من حالة التشفير من صفحة التفاصيل لكل رسالة.

شهد التطبيق أيضًا تغييرات في واجهة المحادثات، مع إعادة تصميم مؤشر قراءة الرسائل ليصبح في دائرة أسفل يسار الفقاعات، وتسهل السحب للاطلاع على الطوابع الزمنية أو الرد على الرسائل. كما أصبح بإمكان المستخدمين مغادرة مجموعات من أرقام غير معروفة بسرعة مع خيار الحظر والتبليغ.

كما أضافت جوجل إعادة تصميم عارض الصور داخل التطبيق، مع خلفية ضبابية وميزة التمرير بين الصور، بالإضافة إلى زر Remix الذي يتيح تعديل الصور باستخدام نموذج Nano Banana، مع توافر الميزة في البداية بالإنجليزية في عدد من الدول.

وطُورت أيقونة الكاميرا والمكتبة، وأصبح قائمة الحساب الآن كاملة بالشاشة للوصول إلى الإعدادات والأرشيف والرسائل المزعجة وربط الأجهزة.

وأخيرًا، أطلقت جوجل ميزات الحماية مثل اكتشاف الروابط المزعجة وKey Verifier للتحقق من هوية المرسل وحماية المستخدمين من انتحال الهوية.

