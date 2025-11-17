عاد الفنان الصاعد يوسف مدني, للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده بمقطع فيديو جديد قامت بنشره إحدى صفحات فيسبوك. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفنان الصاعد الذي اشتهر بتقليد المطربة الشهيرة إنصاف مدني, ظهر في إحدى البروفات الغنائية. يوسف تغنى في البروفة بأغنية ملكة الدلوكة “الزول دا ما دايره”, بطريقة أدهشت المتابعين الذين عبروا عن استغرابهم الشديد من تشابه الأصوات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان الصاعد “يوسف مدني” يواصل إبداعه في تقليد المطربة إنصاف مدني بأغنية “الزول دا ما دايره” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.