شاهد بالفيديو.. السلطانة هدى عربي تفاجئ الجميع وتغني “شعبي” لأول مرة والجمهور يتغزل: (إبداع وإمتاع وإقناع يا سلطانة وشكلنا تاني بنسمعك انتي بدل العميد)

فاجأت المطربة السودانية, الشهيرة هدى عربي, جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو حظي بتفاعل واسع بعد أن نال إعجاب المتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب, في مقطع فيديو جديد وهي تغني بطريقة جديدة. حيث تغنت المطربة الشهيرة في إحدى بروفاتها بالعاصمة المصرية القاهرة, بطريقة الغناء الشعبي, عبر الإيقاعات فقط وقدمت أغنية “قلبي اتصبر”. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات جمهور السلطانة, فقد أشاد الكثير من المعلقين ببراعتها في الغناء الشعبي, حيث كتب أحدهم: (إبداع وإمتاع وإقناع يا سلطانة) وكت آخر: (شكلنا تاني بنسمعك انتي بدل العميد). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

