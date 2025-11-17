شاهد بالصورة.. على طريقة تسابيح خاطر.. الناشط المثير للجدل صلاح سندلة يصل الفاشر دعماً للمليشيا و أيقونة الثورة “دسيس مان” على رأس المستقبلين

احتفل إعلام مليشيا الدعم السريع, بوصول الناشط المثير للجدل صلاح سندالة, لمدينة الفاشر, التي تسيطر عليها قوات “حميدتي”. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهرت صورة قام بنشرها صفحات نشطاء الدعم السريع, سندالة, وهو يتوسط عدد من أفراد المليشيا, على رأسهم أيقونة الثورة “دسيس مان”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

