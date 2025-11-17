تمكنت قوات درع السودان, بقيادة جنرالها أبو عاقلة محمد أحمد “كيكل”, من دخول مدينة “بارا”, بولاية شمال كردفان, والتي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وبحسب مقطع فيديو متداول رصده محرر موقع النيلين, فقد ظهر أفراد درع السودان, وهم يحتفلون بدخولهم مدينة “بارا”, وإعاد السيطرة عليها. ووجه جنود أبو عاقلة كيكل, المعروفين باسم “الدراعة”, رسائل نارية لمليشيا الدعم, توعدوهم خلالها بالوصول إليهم في كل مكان حتى يتم تحرير كل شبر في السودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. قوات درع السودان بقيادة “كيكل” تسيطر على مدينة “بارا” و “الدراعة” يرسلون رسائل شديدة اللهجة ويتوعدون “الدعامة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.