الدولار يرتفع هامشيًا مع ترقّب الأسواق سيلًا من البيانات الاقتصادية الأمريكية

•تعليقات مشددة لبعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي

•تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر المقبل



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ،مبتعدة عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ،وتحت ضغط سلبي بسبب صعود الدولار الأمريكي في سوق صرف العملات الأجنبية.



التعليقات الصادرة مؤخرًا عن بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،جاءت أكثر عدوانية عما كان متوقعًا في الأسواق،وأظهرت تحفظًا بشأن المزيد من التيسير النقدي ،مما أدي إلى تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر المقبل.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.85% إلى (4,049.72 $ ) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,083.56$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,106.90$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة، فقدت أسعار الذهب نسبة 2.1%،في ثاني خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 4,245.13 دولارًا للأونصة.



•وحقق المعدن الثمين"الذهب" الأسبوع المنصرم ارتفاع بنسبة 2.2% ،في أول مكسب أسبوعي في شهر ،وسط تحسن نسبي لعمليات شراء المعدن كملاذ آمن ،وبدعم ضعف أداء العملة الأمريكية.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.2% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع استمرار عمليات التعافي من المستويات الأدنى في أسبوعين ،عاكسًا استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا الانتعاش وسط تنامي عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار متاح في سوق الصرف الأجنبي، خاصة مع تراجع احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل.



الفائدة الأمريكية

•على مدار الأسبوع الماضي وعلى خلاف التوقعات السائدة في الأسواق، أبدي عدد متزايد من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحفظًا بشأن المزيد من التيسير النقدي.



•عقب تلك التعليقات ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ :تراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر من 67% إلى 43%، وارتفع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير من 33% إلى 57%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثب ،تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،مع توقعات استئناف صدور البيانات الاقتصادية الحكومية هذا الأسبوع.



توقعات حول أداء الذهب

قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": إن توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي للشهر المقبل تُعيق فعليًا أداء الذهب من منظور العائد.



وأضاف ووترر: على الرغم من انتهاء الإغلاق الحكومي، لا يوجد ما يضمن أن الأسواق، أو حتى الاحتياطي الفيدرالي، ستكون على دراية كاملة بأداء الاقتصاد... كما أن التصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لا تُفيد الذهب بأي شكل من الأشكال.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الجمعة بنحو 4.93 طن متري،لينزل الإجمالي إلى 1,044 طن متري ،متخليًا عن إجمالي 1,048.93 طن متري الذي يعد أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر الماضي.



نظرة فنية

