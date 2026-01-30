شكرا لقرائتكم خبر عن الإيثريوم يتكبد خسائر هذا الأسبوع بأكثر من 8% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بشكل حاد يوم الجمعة، متجهة لتسجيل أكبر انخفاض يومي منذ عام 1983، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اختياره لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، في حين انهارت الفضة بنحو 30% وتتجه لتسجيل أسوأ أداء يومي على الإطلاق.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 9.5% إلى 4,883.62 دولار للأونصة بحلول الساعة 1:57 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (18:57 بتوقيت غرينتش)، بعدما كانت الأسعار قد سجلت مستوى قياسيًا بلغ 5,594.82 دولار يوم الخميس.

كما هبطت عقود الذهب الأميركية الآجلة لتسليم فبراير بنسبة 11.4% عند التسوية إلى 4,745.10 دولار للأونصة.

وقال محللون إن موجة البيع، التي وُصفت بأنها جني أرباح واسع النطاق، امتدت لتضغط على باقي المعادن النفيسة.

وقالت سوكي كوبر، رئيسة أبحاث السلع العالمية في بنك ستاندرد تشارترد، إن السوق كان في حاجة إلى تصحيح سعري، مشيرة إلى أن المحفزات وراء موجة البيع قد تكون مزيجًا من عدة عوامل، تتراوح بين إعلان رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد وتدفقات الاقتصاد الكلي الأوسع.

وأضافت: «سواء نظرنا إلى حركة الدولار أو إلى توقعات العوائد الحقيقية، فإن تداخل هذه العوامل ساعد في إطلاق موجة جني الأرباح».

وكان ترامب قد سمّى كيفن وورش، الحاكم السابق للاحتياطي الفيدرالي، ليخلف جيروم باول في رئاسة البنك المركزي اعتبارًا من مايو، وهو ما يضع أحد أبرز منتقدي الفيدرالي في موقع قيادي حساس.

ورغم الهبوط الحاد، لا يزال الذهب على مسار تحقيق مكاسب شهرية تتجاوز 13%، في سادس شهر متتالٍ من الارتفاع.

في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.7%، مرتدًا من أدنى مستوى له في أربع سنوات سجله في وقت سابق من الأسبوع، ما جعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقالت نيكي شيلز، رئيسة استراتيجية المعادن في MKS PAMP SA، في مذكرة بحثية: «يناير 2026 انتهى، وسيُسجَّل باعتباره أكثر شهر تقلبًا في تاريخ المعادن النفيسة».

وأضافت أن مستويات 4,600 دولار للذهب، و80 دولارًا للفضة، و2,000 دولار للبلاتين تمثل أهدافًا معقولة على الجانب الهبوطي، مشيرة إلى أن الأسعار بحاجة إلى التراجع لإعادة ضبط المسار نحو اتجاه صعودي أكثر اعتدالًا.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، هبطت الفضة الفورية بنسبة 27.7% إلى 83.99 دولار للأونصة، بعدما لامست أدنى مستوى عند 77.72 دولار خلال الجلسة. وبحسب بيانات LSEG المتاحة منذ عام 1982، فإن الأسعار تتجه لتسجيل أكبر هبوط يومي على الإطلاق.

وكانت الفضة قد سجلت قمة تاريخية عند 121.64 دولار يوم الخميس، وحققت مكاسب شهرية تزيد على 17%.

كما تراجع البلاتين بنسبة 19.18% إلى 2,125 دولارًا للأونصة، فيما هبط البلاديوم بنسبة 15.7% إلى 1,682 دولارًا للأونصة.