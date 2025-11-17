حالة ذعر في سوق العملات المستقرة قد تربك سياسات البنك المركزي الأوروبي، يحذّر محافظ البنك المركزي الهولندي

تام شمس - الاثنين 17 نوفمبر 2025 01:41 مساءً - قد يجد البنك المركزي الأوروبي (ECB) نفسه قريبًا مضطرًا إلى التعامل مع العملات المستقرة ليس فقط بوصفها مسألة تنظيمية، بل باعتبارها مصدرًا محتملًا لصدَمات اقتصادية كلية، وفقًا لما قاله أولاف سلايبن، محافظ البنك المركزي الهولندي.

وفي مقابلة مع فاينانشيال تايمز، حذّر سلايبن من أن العملات المستقرة المرتبطة بالدولار، والتي تشهد نموًا سريعًا، قد تصبح ذات أهمية نظامية ضمن المنظومة المالية الأوروبية. وأوضح أنه في حال حدوث اضطراب في هذه العملات، فقد يؤثر ذلك في الاستقرار المالي والاقتصاد الأوسع وحتى التضخم.

وقال: “إذا لم تكن العملات المستقرة مستقرة فعلاً، فقد تجد نفسك في وضعٍ يتعيّن فيه بيع الأصول الأساسية بسرعة”، مشيرًا إلى أن عمليات التصفية السريعة قد تزيد التوتر في الأسواق.

وأضاف سلايبن أن البنك المركزي الأوروبي قد يُجبَر على “إعادة التفكير في السياسة النقدية” إذا كانت الصدمات قوية بما يكفي، لكنه شدد على أنه من غير الواضح ما إذا كان الأمر سيتطلب رفع أسعار الفائدة أو خفضها.

نمو سوق العملات المستقرة من 2020 إلى 2025. المصدر: RWA.xyz

القيمة السوقية للعملات المستقرة قد تصل إلى تريليوني دولار في 2028

تصريحات سلايبن تأتي خلال عام شهد فيه قطاع العملات المستقرة نموًا انفجاريًا. تُظهر بيانات CoinGecko ارتفاعًا يقارب 50% في القيمة السوقية للعملات المستقرة هذا العام، إذ تبلغ قيمتها الإجمالية الآن نحو 310 مليارات دولار.

عملة Tether USDt المُرمزة (USDT) أكبر العملات المستقرة المرتبطة بالدولار ارتفعت قيمتها السوقية من 127 مليار دولار في نوفمبر 2024 إلى 183 مليار دولار خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 44%.

أما USDC ثاني أكبر العملات المستقرة فقد تضاعفت قيمتها تقريبًا من 37 مليار دولار إلى 74 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وفي أبريل، ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن ديناميكيات السوق المتغيّرة قد تسرّع من نمو العملات المستقرة، متوقعة وصول القيمة السوقية لها إلى تريليوني دولار بحلول عام 2028.

وقال سلايبن إنه مع استمرار نمو العملات المستقرة المرتبطة بالدولار، قد يصل القطاع إلى حجم تجعل فيه تقلباته مؤثرة بشكل مباشر على الآفاق الاقتصادية لأوروبا.

مخاوف من العملات المستقرة المدعومة بالدولار في أوروبا

في أبريل، كتب عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، بييرو تشيبولوني، مقالًا تناول فيه المخاوف من نمو العملات المستقرة المدعومة بالدولار.

وأوضح أن إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) يمكن أن يساعد في الحفاظ على السيادة النقدية داخل منطقة اليورو، مشيرًا إلى أن اليورو الرقمي قد يحدّ من احتمالية استخدام العملات المستقرة الأجنبية كوسيط تبادل واسع الانتشار في أوروبا.

كما أعرب وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي، جيانكارلو جيورجيتي، عن قلقه بشأن العملات المستقرة المرتبطة بالدولار، قائلًا في أبريل إن هذه العملات تمثل تهديدًا أكبر للاستقرار المالي الأوروبي من الرسوم الجمركية.

ورغم هذه المخاوف، تُبرز تصريحات سلايبن قلقًا أكثر إلحاحًا: احتمال أن يصبح مُصدّرو العملات المستقرة أنفسهم مصدرًا لعدم الاستقرار المالي. فإذا قامت الجهات الكبرى بإعادة بيع احتياطياتها بشكل واسع، يمكن أن يمتد أثر العدوى إلى أوضاع السيولة وأسعار الأصول والتضخم.

وفي سبتمبر، حذّر الاقتصادي الحائز على نوبل، جان تيرول، من أن الحكومات قد تواجه ضغوطًا لإنقاذات بعشرات المليارات في حال انهيار العملات المستقرة الكبرى.