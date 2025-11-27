مسؤولون إسرائيليون لـ"جيروزاليم بوست": حزب الله يستعيد قدراته وصبر إسرائيل وأميركا بدأ ينفد ما قد يؤدي إلى تصعيد

أشار مسؤولون إسرائيليون لصحيفة جيروزالم بوست، إلى أنّ "​حزب الله​ يستعيد قدراته يومًا بعد يوم، وصبر إسرائيل وأميركا بدأ ينفد، ما قد يؤدي إلى تصعيد في النشاط".

وادّعى المسؤولون بأنّ "حزب الله يعمل بنشاط على إعادة بناء قدراته، وتهريب الصواريخ عبر الحدود السورية، وإعادة إنشاء مواقعه وقواعده"، معتبرين أنّ "مثل هذه التحركات قد تؤدي إلى زيادة في النشاط العملياتي على الحدود الشمالية لإسرائيل".

ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​​​​الاعتداءات الإسرائيلية​​​​​ على ​​​​​​لبنان​​​​​​ بشكل يوميّ، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدة نقاط في الجنوب وخرق إسرائيل المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.