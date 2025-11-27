"الإخبارية السورية": الجيش الإسرائيلي قصف تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة بثلاث قذائف مدفعية

أفادت قناة "الإخبارية السورية"، بأنّ قوات الجيش الإسرائيلي قصفت تل الأحمر الشرقي في ريف ​القنيطرة​ بثلاث قذائف مدفعية. ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تصاعدت التوغلات والهجمات الإسرائيلية في ​سوريا​، في حين اشتكى السوريون في القنيطرة من توغلات الجيش الإسرائيلي نحو أراضيهم الزراعية وتدمير مئات الدونمات من الغابات، فضلا عن اعتقال أشخاص وإقامة حواجز عسكرية وتفتيش المارة.

