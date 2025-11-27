مصادر مقربة من "حزب الله" للجديد: لم يُعقَد أي لقاء مباشر مع وزير خارجية مصر والمساعي تراوح مكانها

أشارت مصادر مقربة من "​حزب الله​"، في تصريح لقناة "الجديد"، إلى أنّه "لم يُعقَد أي لقاء مباشر مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والحزب متمسّك بموقفه بضرورة الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي لم يُطبَّق يوماً".

وقال: "مطالب وتنازلات عدة تُفرض على حزب الله من دون أيّ تنازل من الجانب الآخر وعليه فإن الأمور على حالها والمساعي تراوح مكانها الى ما بعد زيارة البابا لاوون الرابع عشر إن قررت إسرائيل الانتظار".

إلى ذلك، ذكرت مصادر دبلوماسية للجديد أنّ "رسالة مورغان أورتاغوس خلال زيارتها إلى لبنان لن تكون كود الزائر المصري وإن كانت معنيةً بلجنة الميكانيزم فقط، إلا أن حدَّها الفاصل هو نهايةُ العام الحالي".