أول تعليق للإطار التنسيقي بعد استهداف حقل كورمور للغاز

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان للإطار، "يدين الإطار التنسيقي بشدة الاستهداف الغادر الذي طال حقل كورمور للغاز، ويؤكد أن الاعتداء على المنشآت الوطنية يمثل تهديداً لأمن العراق واقتصاده واستقراره، ولا يخدم سوى من يريدون إضعاف الدولة وتعطيل مسار التنمية".واعرب الإطار عن دعمه الى "اللجنة المشكلة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحه للتحقيق في ملابسات الحادث، والوقوف على الجهات المتورطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف الحقائق وضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات، لما تمثله هذه المنشآت من أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني".

وشدد الإطار على "ضرورة التعاطي مع هذا الاعتداء بوصفه تهديدًا وطنيًا لا يجوز توظيفه سياسياً أو جبهوياً"، مجدداً التأكيد على أن "حماية سيادة الدولة وصون منشآتها الحيوية مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب وحدة الموقف وتماسك الصف في مواجهة محاولات زعزعة الأمن والاستقرار".