تدشين مشروع الدعم النقدى المباشر للنساء الحوامل والمرضعات بولاية كسلا

دشن وزير التنمية الاجتماعية نائب والى كسلا الأستاذ عمرعثمان ادم الاربعاء برئاسة الوزارة مشروع الدعم النقدى المباشر للنساء الحوامل والمرضعات الذي يستهدف (4200) اسرة بمحلية ريفي اروما و (2481) أسرة بمحلية شمال الدلتا والتي تمولها منظمة بلان سودان العالمية مكتب شرق السودان بالتعاون مع مفوضية الأمان والضمان الاجتماعى والتكافل وخفض الفقر بالولاية .

واكد نائب والي كسلا لدى مخاطبته اليوم الفرق المشتركة بين الوزارة والمنظمة لتوزيع الدعم النقدى المباشر للفئات المستهدفة بان مشروع الدعم النقدى المباشر يعتبر من أساسيات الخدمات المقدمة ضمن الحزم المتكاملة من اجل تعزيز الحماية للنساء الحوامل والمرضعات واطفالهن وخفض وفيات الأمهات والاطفال من خلال الرعاية الاجتماعية والصحية التي يوفرها الدعم المادى بجانب الوقوف على الحوجة الفعلية والاستماع عن قرب للاشكاليات التي تواجه المشروع من اجل تحقيق الأهداف المرجوة .

ودعا الوزير العاملين إلى اهمية الوعى وتثقيف المجتمع من خلال العمل الميدانى اثناء التوزيع لرفع الوعي لأهمية الرعاية الصحية الأولية لنساء الحوامل واطفالهن .

واشاد بجهود المفوضية ومنظمة بلان العالمية لدعم الشرائح الضعيفة في المحليات الأكثر هشاشة .

من جانبه عبر صلاح حسين العمدة مفوض مفوضية الأمان الاجتماعى والتكافل وخفض الفقر بالولاية عن تقديره لرعاية الوزارة لبرامج ومشروعات المفوضية .