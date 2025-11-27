الإعيسر: التخريب الممنهج للميليشيا للمواقع الأثرية استهدف الهوية الوطنية والموروث الحضاري للسودان

أكد وزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر أن المتاحف والمواقع الأثرية في السودان كانت ضمن أوائل المؤسسات التي تعرضت لعمليات نهب وتخريب ممنهج من قبل الميليشيا خلال الحرب التي شنتها في 15 أبريل 2023، وذلك في إطار محاولات منظمة تستهدف الهوية الوطنية والموروث الحضاري للسودان.

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم ورشة “حماية الآثار بين الواقع والمأمول” بقاعة الربوة في بورتسودان، بحضور ممثل والي البحر الأحمر خليفة محمد أحمد، ووكيلي وزارة الثقافة والإعلام والسياحة د. جراهام عبد القادر والأستاذة سمية الهادي، والأستاذة سامية أوشيك رئيس المجلس الأعلى للبيئة والسياحة بولاية البحر الأحمر، وعدد من المسؤولين، وبمشاركة واسعة من الخبراء والمهتمين بقطاع الآثار والمتاحف.

وأوضح الإعيسر أن السودان يمتلك واحدة من أعرق الحضارات في العالم، وأن الآثار السودانية تمثل دليلاً على عمق التاريخ السوداني وثراء موروثه الثقافي.

وأضاف أن الوزارة حققت إنجازات كبيرة في ملف حماية الآثار، مؤكداً أن الأيام المقبلة ستكشف عن جهود كانت تُدار بصمت لاستعادة المنهوبات وإصلاح ما تم تخريبه من مقتنيات.

وأشار الوزير إلى أن حضارة كرمة والأهرامات تمثل ركائز حضارية لا يمكن العبث بها، موضحاً أن الاعتداء على المواقع الأثرية محاولة لطمس هوية الأمة السودانية وذاكرتها الممتدة عبر آلاف السنين.

وأعلن الوزير عن خطة حكومية لإنشاء متحف في كل ولاية سودانية، إضافة إلى دعم الدوائر الأكاديمية المتخصصة في دراسة الآثار، وتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ الهوية.

كما شدد على أن الحكومة ستواصل عبر المسارات القانونية والدبلوماسية المطالبة باستعادة الآثار السودانية الموجودة في المتاحف العالمية.

ووصف الإعيسر التخريب الذي تعرضت له المتاحف والمواقع الأثرية بأنه استهداف لحضارة أمة بأكملها، مؤكداً أن الوزارة ستبذل كل جهودها لإعادة بناء ما تهدم، واسترجاع المقتنيات المنهوبة، وصون التراث المادي وغير المادي، وتعزيز الوحدة الوطنية.

سونا